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الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم.. وتحذر من ظاهرة

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 03:15 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد الموافق 5 سبتمبر 2021 على مدن ومحافظات مصر، وجاءت التوقعات كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.
- طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

الظواهر الجوية:
- شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة
وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد، بالقاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 30 درجة والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 30 درجة.
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم.. وتحذر من ظاهرة
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم.. وتحذر من ظاهرة

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