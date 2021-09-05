راندا البحيري لـ "شيكابالا": دموعك غالية وقلبي موجوع"





حالة من التعاطف الشعبي لكابتن نادي الزمالك شيكابالا، ضجت مواقع التواصل الإجتماعي عقب إذاعة حلقاته مساء اليوم، في برنامج "السيرة" الذي يقدمه الأعلامي عمرو أديب على فضائية mbc مصر.









وظهر شيكابالا خلال الحلقة وهو يجهش من البكاء بسبب الهجوم الحاد الذي يتعرض له خلال الفترة الماضية من جماهير القلعة الحمراء فضلاً عن إيقافه عن اللعب لمدة 8 أشهر وغرامة مالية 500 ألف جنيه بقرار من اتحاد الكرة المصرية.





وحرصت النجمة راند البحيري على دعم الأباتشي، بعد تصدره التريند بمحرك البحث الشهير جوجل بسبب بكاؤه الشديد خلال الحلقة.





وكتبت راند البحيري، منذ قليل، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:."دموعك غاليه و قلبي موجوع اقسم بالله".



