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عاجل.. مصرع 3 أشخاص في انقلاب سيارة تزف عروسين بالفيوم

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 01:54 ص
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
لقى ثلاثة أفراد من أسرة واحدة مصرعهم، منذ قليل، في حادث اصطدام سيارتان ملاكي ما أسفر عن انقلاب إحداهما، في أثناء زفة حفل زفاف على طريق بركة قارون بالفيوم.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة الفيوم بورود إشارة من مرفق الإسعاف بحدوث انقلاب سيارة ملاكي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز الفيوم برئاسة المقدم هيثم طلبه، رئيس مباحث المركز وتبيّن من المعاينة الأولية وفاة ثلاثة أشخاص أثناء زفة للعروسين عند نادي قارون الاجتماعي.

وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحرير المحاضر اللازمة بالواقعة وأبلغت النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

مصر زفة عروسين حوادث الفيوم

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