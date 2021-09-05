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الزمالك يحصل على توقيع مدافع أسوان

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 01:30 ص
الزمالك
الزمالك
محمود دياب
أعلن محمود شبانة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، عن انتقاله إلى نادي الزمالك، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان بشكل رسمي خلال أيام.

وقال شبانه في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "أتممت الاتفاق مع نادي الزمالك، والإعلان الرسمي خلال أيام".

وأكد أن انضمامه إلى صفوف نادي الزمالك شرف كبير له، مشيرًا إلى أنه كان أحد أهم أحلامه ووالده كذلك.

وتابع، "وقعت مع الزمالك لمدة 4 مواسم مقبلة، جميع مدافعي الزمالك نجوم، والمنافسة في صالح الفريق".

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