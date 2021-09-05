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بالفوشيا.. سهر الصايغ تتألق في أحدث جلسة تصوير لها

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 02:57 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
شاركت الفنانة سهر الصايغ، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة عبر حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت سهر الصايغ بإطلالة جذابة أنيقة مرتدية جاكيت باللون الفوشيا وبنطلون باللون الأبيض، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن حكاية “بيت عز” من مسلسل "إلا أنا" لـ سهر الصايغ، تعرض حالياً على شاشة قناة الـ DMC.

"بيت عز" أولى حكايات مسلسل "إلا أنا 2"، ويشارك في بطولة الحكاية إلى جانب سهر الصايغ، كلا من رشدي الشامي، عصام السقا، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي وتدور الأحداث في إطار اجتماعى عائلى.

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