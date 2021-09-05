بإطلالة بيضاء.. بسمة بوسيل تتألق في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة بسمة بوسيل زوجة تامر حسني صورة جديدة عبر حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



وتألقت بسمة بوسيل بإطلالة جذابة مرتدية فستانا طويلا باللون الأبيض، وحازت إعجاب متابعيها.





وحرصت بسمة بوسيل على الاحتفال بـ عيد ميلاد تامر حسني بعد إحيائه حفلا غنائيا بالساحل الشمالى، وعملت له مفاجأة وقدمت له تورتة عيد ميلاده على المسرح وغنت له أغنية "كل سنة وانت طيب".