ترتيب المجموعة الثامنة بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم

انفرد المنتخب الروسي مؤقتاً بصدارة المجموعة الثامنة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022، بعد فوزه "المنطقي" في عقر دار نظيره القبرصي بهدفين دون رد يوم السبت في إطار الجولة الخامسة.





سجل "الدب" الروسي هدفاً في كل نصف، حيث مهّد لاعب زينيت سان بطرسبرغ المخضرم ألكسندر إيروكين الطريق للفوز بالهدف الأول المبكر بعد 6 دقائق من صافرة البداية.





ثم سجل لاعب الوسط الشاب ريفات زهيمالتدينوف هدف تأمين النقاط الثلاث في الدقيقة 55 من عمر المباراة.





وبهذا تستعيد روسيا نغمة الفوز في المجموعة بعد خسارة أمام سلوفينيا، ثم تعادل أمام كرواتيا منذ أيام.





ويعد هذا هو الانتصار الأول للروس تحت قيادة مدربهم الجديد فاليري كاربن.





ورفع الفوز رصيد روسيا إلى 10 نقاط بنفس رصيد كرواتيا التي حققت فوزا خارج قواعدها أمام سلوفاكيا.





وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس المجموعة، حافظت سلوفينيا على آمالها في المنافسة بفوز صعب وسط جماهيرها بهدف نظيف على مالطا، لترفع رصيدها إلى 7 نقاط في المركز الثالث مؤقتاً.



