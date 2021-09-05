بفستان قصير.. مي عمر تستعرض جمالها

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت مي عمر بإطلالة جذابة مرتدية فستان قصير فوق الركبة بألوان متعددة، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.





يذكر أن أحدث أعمال الفنانة مي عمر مسلسل "نسل الأغراب" الذي عرض في رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى في الدراما.







شارك في بطولة العمل كل من: مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجي.