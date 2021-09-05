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السوري رامي كوسا: تركت ديانتي منذ الصغر لكني لست ملحدًا.. وأؤيد العلاقة الجنسية قبل الزواج

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 03:43 ص
بوابة الفجر
لمياء علي


أطل الكاتب السوري ​رامي كوسا​ في حلقة مع ال​إعلام​ية ​رابعة الزيات​ في برنامج "​شو القصة​" على قناة " لنا"، وصرح بحديث صادم عن تفاصيل حياته.

وكشف خلال الحلقة أنه ليس ملحداً ويؤمن بوجود الله، لكنه لا يمارس أي فرائض، ويرى أن هذا كافياً في الحياة مشيراً إلى أنه ترك الكنيسة في عمر ال8 سنوات وقال: "شعرت اننا لسنا بحاجة الى بوابة لنصل الى الله، الحق والخير والجمال ثلاث قيم أساسية في الحياة ، ومن يعيش من ضمن هذه المنظومة من القيم اعده انسانا جيداً".

ولفت رامي في حديثه أنه يخاف من الإرتباط خصوصاً لما يتطلبه الأمر من طاقة وصبر وإهتمام وأنه يؤيد العلاقة الجنسية قبل الزواج ويتمنى الزواج مدنياً لكنه يرى أنه مجبور على الزواج كنسياً، باعتبار أن الزواج المدني غير معترف به في سوريا.

وأكد رامي انه ليس ابن الممثل بسام كوسا كما يزعم البعض، حتى أنّ الظروف لم تسمحله بالتعرّف عليه بعد.

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