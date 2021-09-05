Advertisements

انطلاق تصوير الفيلم السعودي "بكل سرور" في أبو ظبي

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 03:55 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

انطلق في إمارة أبوظبي، تصوير تصوير الفيلم الكوميدي السعودي "بكل سرور"، للمخرج "رائد التميمي" ومن انتاج شركة الأشمل، والذي سيعرض قريباً في دور السينما السعودية.

ويستهدف الفيلم شريحة اجتماعية منتشرة كثيراً في عالمنا العربي، يتخذ أفرادها من السوشيال ميدياً مصدراً لاستقاء المعلومات دون التأكد من دقتها.

وأكد مخرج العمل "رائد التميمي" أهمية الفيلم من جميع النواحي، معتبراً أن الطريقة التي طرحت فيها الفكرة أبرز ما يميز هذا العمل.

وأعرب بطل العمل الممثل السعودي "طارق الحربي" عن سعادته بالمشاركة في الفيلم، مؤكداً في تصريحات له، أن فكرة العمل وطريقة طرحه كانتا مميزتين للغاية.

ويشارك في العمل من السعودية مجموعة من نجوم السعودية منهم "طارق الحربي، ريما، بريفان عبد الرحمن، محمد شامان، بندر خضير، عمران العمران، عبدالله قحطاني، فوزي المتعب ، ونور حسين"، ومن الإمارات الفنان والمخرج "عبدالله الجنيبي" والفنانة "آلاء شاكر" .

أخبار تهمك

عاجل.. تصريح جديد من السيسي عن السد الإثيوبي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - الأهلي يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعة

نقابة "العلاج الطبيعي" تكشف مفاجأة عن سبب القبض على "سمكري البني آدمين"

منذ حوالي 6 ساعات

وفاة نجم برنامج سوبر ستار محمد لافي

منذ حوالي 12 ساعة

شيكابالا يفجر مفاجآت في كواليس أزمته مع رئيس اتحاد الكرة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مصرع 3 أشخاص في انقلاب سيارة تزف عروسين بالفيوم

منذ حوالي 3 ساعات

شيكابالا يُهدد بشكوى "مجاهد" للفيفا بعد إيقافه 8 أشهر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - عبد الله السعيد يتخذ قرارًا من العيار الثقيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نقيب العلاج الطبيعي يكشف حالة الفنانة "ساندي" بعد أزمة "الطقطقة" (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحسم صفقتين جديدتين لتدعيم صفوفه

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. شيكابالا يبكي على الهواء مع عمرو أديب

منذ حوالي 4 ساعات

صفقتان من العيار الثقيل على رادار الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة كبرى.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إنفراجة جديدة في أزمة إيقاف شيكابالا

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي ينقلب على الدينامو ويهدده بالتجميد

منذ حوالي 14 ساعة

شيكابالا يُهاجم محمود كهربا ويطالب بإيقاف سيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 5 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:35 ص

عاجل.. نقيب العلاج الطبيعي يكشف حالة الفنانة "ساندي" بعد أزمة "الطقطقة" (فيديو)

عاجل.. شيكابالا يبكي على الهواء مع عمرو أديب

12:37 ص

شيكابالا يفجر مفاجآت في كواليس أزمته مع رئيس اتحاد الكرة

11:24 م

نقابة "العلاج الطبيعي" تكشف مفاجأة عن سبب القبض على "سمكري البني آدمين"

10:28 م

وفاة نجم برنامج سوبر ستار محمد لافي

05:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements