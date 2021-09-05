انطلاق تصوير الفيلم السعودي "بكل سرور" في أبو ظبي



انطلق في إمارة أبوظبي، تصوير تصوير الفيلم الكوميدي السعودي "بكل سرور"، للمخرج "رائد التميمي" ومن انتاج شركة الأشمل، والذي سيعرض قريباً في دور السينما السعودية.



ويستهدف الفيلم شريحة اجتماعية منتشرة كثيراً في عالمنا العربي، يتخذ أفرادها من السوشيال ميدياً مصدراً لاستقاء المعلومات دون التأكد من دقتها.



وأكد مخرج العمل "رائد التميمي" أهمية الفيلم من جميع النواحي، معتبراً أن الطريقة التي طرحت فيها الفكرة أبرز ما يميز هذا العمل.



وأعرب بطل العمل الممثل السعودي "طارق الحربي" عن سعادته بالمشاركة في الفيلم، مؤكداً في تصريحات له، أن فكرة العمل وطريقة طرحه كانتا مميزتين للغاية.



ويشارك في العمل من السعودية مجموعة من نجوم السعودية منهم "طارق الحربي، ريما، بريفان عبد الرحمن، محمد شامان، بندر خضير، عمران العمران، عبدالله قحطاني، فوزي المتعب ، ونور حسين"، ومن الإمارات الفنان والمخرج "عبدالله الجنيبي" والفنانة "آلاء شاكر" .