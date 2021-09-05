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تشكيل مصر المنتظر ضد الجابون اليوم الأحد في تصفيات كأس العالم 2022

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 02:31 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
محمد الدمتناوي
يلتقي منتخب مصر الأول أمام نظيره منتخب الجابون، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأقيمت قرعة تصفيات كأس العالم 2022 قطر لمنتخبات إفريقيا، تحت تنظيم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة العاصمة.

ويلعب في المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 قطر 40 منتخبًا مقسمة على 10 مجموعات، قبل الدخول في المرحلة الثالثة والأخيرة المكونة من 10 منتخبات صاعدة من المجموعات تتنافس في 5 مباريات بنظام الذهاب والإياب لتحديد المتأهلين إلى مونديال قطر.

ووقع منتخب مصر في المجموعة السادسة رفقة الجابون وليبيا وأنجولا في تصفيات كأس العالم 2022 لمنتخبات إفريقيا.

وحقق منتخب مصر الفوز على نظيره الأنجولي، بهدف نظيف، في الجولة الأولى من عمر التصفيات.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر أمام نظيره الجابون، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم قطر 2022.

ومن المتوقع أن يبدأ حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أيمن أشرف - الونش - أحمد حجازي - أحمد توفيق.
خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - عمر جابر - محمد مجدي أفشة.
خط الهجوم: محمد صلاح - محمد شريف.

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