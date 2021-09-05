شاهد.. أول فيديو لحادث "أتوبيس الرحلات" بالقرب من الكيلو 109

تداولت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقاطع فيديو توثق حادث انقلاب أتوبيس رحلات بالقرب من كمين الكيلو 109، في أثناء عودته من شرم الشيخ.



ووقع قبل قليل، حادث انقلاب حافلة "أتوبيس رحلات"، ما تسبب في مصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين من ركاب الحافلة، وفقا للأرقام الأولية.



من جانبها، أعلنت مديرية الصحة في السويس، حالة الطوارئ، والاستنفار بين أطباء في مستشفى السويس العام لسرعة علاج المصابين.