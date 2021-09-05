ليليان نمري تنشر صورة زوجها.. حقيقة أم ممازحة؟



نشرت الممثلة اللبنانية ​ليليان نمري​ صورة في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، متداولة عبر مؤشرات البحث على الإنترنت ظهرت فيها إلى جانب الاعلامي ​جوزيف بو جابر​ مع الإشارة إلى أنه زوجها.



وأرفقت ليليان الصورة بتعليق كتبت فيه: "عندما تدخلون الغوغل وتقرأون العنوان اللي ما خصو بالخبر قطعتوا بنصيبي شو بعمل فيكم صوري زوزو ما خصني يا خيي شفتها صدفة وذُهلت".



بدوره رد بو جابر بطريقة طريفة قائلاً: "أنا العريس بليز ما تزعجولي ليلو".





وتلقت ليليان أخيرا، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، وبدت في حالة من السعادة.



ونشرت ليليان عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تتلقى اللقاح، في جوّ من المزح والضحك.



وعلّقت ليليان على الفيديو، قائلة: "اول جَرعة من لقاح الكورونا واخدنا اللقاح الحمدلله ودرناها ضحك وغناني ومزح مع اهضم صبايا .. شكرا يا صبايا .. فاطمة وايدها السحرية وناتالي وإستقبالهم الرائع ومحبتهن الكبيرة الله يحميكن و يحمي الجميع والشكر الكبير لبنتي الروحية فرح الله يباركك ويخليكي فوق راس ولادك وتفرحي فيه.