عودة الخلافات مجدداً بين إنطوانيت نجيب ونضال الأحمدية... كيف علقت الأخيرة؟



حلّت الفنانة السورية القديرة أنطوانيت نجيب، ضيفة على برنامج شو القصة للإعلامية رابعة الزيات، وتحدثت عن تفاصيل خلافها السابق مع الإعلامية نضال الأحمدية.



وذكرت نجيب أنها تريد ألا تتذكر ما حدث من الأحمدية بعدما نشرت مجلتها مقالا كاذبا عن علاقتها ببنتها وتسببت لها في مشكلات.



وعلقت الأحمدية على هجوم ‏انطونيت، وقالت: بحسها مثل إمي وبستحي رد عليها شو ما قالت وأد ما تعدت عليي.. أنا ما بعرفا.. بس بحبها والله يطول بعمرا.