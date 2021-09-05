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ميدو: محمد صلاح يثير ذعر المنافسين وهذه خطة البدري للقاء الجابون

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 03:02 ص
ميدو
ميدو
أمل الحلفاوي

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن عودة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، إلى صفوف المنتخب المصري الأول لكرة القدم، يمثل دافع وقيمة كبيرة.

ويستعد المنتخب المصري الأول لكرة القدم، لمواجهة نظيره الجابوني، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، مساء اليوم الأحد.

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "منتخب مصر في وجود صلاح غير منتخب مصر في غيابه تمامًا، صلاح قيمة كبيرة، ويمثل كارت ذعر لأي منافس، وأثق أن وجوده في مباراة الجابون سيرفع من الحالة المعنوية لجميع اللاعبين".

وتابع، "حمدي فتحي وطارق حامد الأقرب للبدء بوسط ملعب منتخب مصر أمام الجابون، وهناك فكر آخر لدي حسام البدري بالبدء بثلاثة في وسط الملعب، وهم حمدي فتحي وطارق حامد وعمرو السولية".

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