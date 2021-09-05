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أنجلينا جولي: زواجي من براد بيت تجربة مروعة

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 03:07 ص
أنجلينا جولى
أنجلينا جولى
أنجلينا جولي ، تعتبر الحياة الخاصة للنجوم العالميين من الأمور التي تهم الجماهير العاشقة لفنه، أو مادة خصبة للحاقدين، لذا يحاول البعض إخفائها عن العامة.

أنجلينا جولى

وفاجأت النجمة العالمية أنجلينا جولي بإعلان انفصالها عن زوجها النجم العالمي براد بيت رغم مرور 14 عاماً على زواجهما، وإنجابهما أطفال.

انفصال أنجلينا جولى عن براد بيت

وقالت أنجلينا جولى، إن براد بيت، له وجه آخر، واكتفت بتلك الكلمات نظرا لوجود قضايا بشأن الطلاق وحضانة الأطفال، لكنها ألمحت إلى شخصيته العنيفة.

شخصية زوج أنجلينا جولى السابق

وأضافت أنجلينا جولي خلال لقاء لها مع مجلة "جارديانز ويكند"، أنها خشيت على سلامة عائلتها بأكملها أثناء علاقتهما"، لتؤكد ما تم تداوله بسبب شخصية براد بيت العنيفة.

أنجلينا جولى تتهم براد بيت

واتهمت أنجلينا جولي زوجها السابق براد بيت بالإساءة لأطفالهما، وذلك في قضية الحضانة التي لا تزال قائمة بينهما في المحكمة، ما جعل الكثيرين يتيقنون أن للنجم العالمي شخصية أخرى.

حوار أنجلينا جولى 
 
وأكدت أنجلينا جولي صاحبة الـ46 عاما أن تجربتها خلال زواجها من براد بيت، البالغ من العمر 57 عامًا، جعلتها تدرك أهمية حقوق الأطفال، مكتفيةً بأنها لا يمكنها التحدث بسبب قضية "الحضانة".

أنجلينا جولى: خفت على أبنائي من براد بيت

وألمحت أنجلينا جولى في وقت سابق أن سبب طلاقها كان خوفا على سلامة أطفالها، حيث قالت وقتها: "نعم.. سلامة عائلتي كلها.. وقد استغرق الأمر الكثير من أجل أن أكون في وضع شعرت فيه أنني مضطرة للانفصال عن والد أبنائي".

صدمة أنجلينا جولى بعد زواجها من برا بيت

وفيما يتعلق بحالة أنجلينا جولى النفسية قالت: "أصبت بصدمة نفسية وكنت محطمة بسبب التجربة المروعة، التي استمرت طوال الفترة الماضية، رغبة في أن تلتئم أسرتي بأكملها".


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