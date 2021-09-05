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السوري عابد فهد يمازح جمهوره بصورة كرتونية

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 06:18 ص
بوابة الفجر
لمياء علي


نشر النجم السوري عابد فهد صورة له بشكل كرتوني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” واستشار جمهوره بالتعليق المناسب للصورة وقال عابد في تعليقه: ” ما التعليق المناسب لهذه الصورة”.

وتفاعل الجمهور وسط تباين الآراء حول التعليق الأنسب للصورة ولكن قسماً كبيراً من متابعي النجم السوري أكدوا أن “جوكر” هو التعليق الأنسب.

ولم يوضح عابد إن كانت الصورة هي مقدمة لعمل درامي جديد يجري التحضير له في الكواليس أم مجرد صورة.

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