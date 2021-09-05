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موعد مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 03:19 ص
مباراة مصر والجابون
مباراة مصر والجابون
مصر والجابون .. نجح المنتخب الوطني المصري بقيادة المدير الفني حسام البري، في انتزاع 3 نقاط ثمينة من نظيره الأنجولي في المواجهة التي لعبت بين المنتخبين الأربعاء اماضي بالقاهرة.

مباراة مصر والجابون

ويخوض منتخب مصر مواجهة صعبة وقوية أمام نظيره الجابون مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية بالتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر، على ملعب فرانسفيل.
 
موعد مباراة مصر والجابون 

وتنطلق مباراة مصر والجابون فى تمام الـ9 مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، الـ10 بتوقيت المملكة العربية السعودية، الـ11 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ظروف لقاء مصر والجابون

ويدخل منتخب مصر المباراة التي ستقام الليلة أمام الجابون وفي جعبته 3 نقاط ثمينة جمعها من فوز على أنجولا، بينا خسر الجابون بهدف نظيف من المنتخب الليبي.
 
منتخب مصر يتأهب 

وعقد حسام البدرى المدير الفني للمنتخب مصر عدد جلسات مع اللاعبي، طالب خلالها خلالها بالتركيز الشديد طوال الـ90 دقيقة، لاسيما وأن المدير الفنى غير راض عن الأداء فى المباراة الأولى أمام انجولا رغم الفوز.
 
القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر والجابون

ومن المقرر أن تنقل مباراة منتخب مصر والجابون عبر فضائية أون تايم سبورت المفتوحة، والتي نجحت في الحصول على حقوق بث مباريات المنتخب من ب إن سبورتس الرياضية والتي ستنقل المباراة.

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