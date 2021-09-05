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الإعلامي محمد قيس بين "الشيفرة" و"حكايتي"... تعرف على التفاصيل

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 07:02 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

يخوض الإعلامي اللبناني محمد قيس، أولى تجاربه التمثيلية من خلال مشاركته في بطولة عمل درامي جديد مع مواطنته الفنانة ماريتا الحلاني، ابنة الفنان عاصي الحلاني، وسط حماسة شديدة من محبيهما.

العمل يحمل اسم “حكايتي”، وهو من إنتاج “مروى غروب”، لصاحبها المُنتج مروان حداد، ومن المُنتظر عرضه خلال الفترة القريبة المقبلة، ويُعد البطولة الأولى للثنائي.

ويُجسد محمد قيس فيه شخصية “رائد”. العمل مؤلف من 60 حلقة كتابة فيفيان انطونيوس واخراج جورج روكز، ومن المتوقع ان يعرض المسلسل عبر قناة “الجديد” في الخريف المقبل.

من جهة ثانية، ينطلق عرض برنامج “الشيفرة” تقديم محمد قيس وشريف فايد يوم غد الأحد 5 سبتمبر عبر شاشة OSN وهو برنامج ألعاب وتحديات.

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