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نجم الأهلي السابق ينتقد موسيماني ويطالب برحيل كهربا

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 03:31 ص
موسيماني
موسيماني
أمل الحلفاوي


أكد مجدي طلبة، نجم الأهلي والزمالك السابق، أنه لابد من رحيل محمود عبدالمنعم كهربا، عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة.

وجاءت تلك الإجابة، ردًا على سؤال الإعلامي أحمد حسام ميدو، مقدم برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "لو كنت في الجهاز الفني للأهلي، ويجب أن يخرج جناح عن الفريق في الموسم الجديد، من تختار؟"، فقال طلبة، "محمود كهربا، على سبيل الإعارة".

وأكد طلبة أيضًا أن بدر بانون وأيمن أشرف، هما أفضل ثنائية دفاعية في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

فيما انتقد موسيماني مدرب الأهلي، قائلًا، "تصريح موسيماني بعد مباراة المصري «الفوز بنتيجة 4-2 أفضل لي من الفوز بنتيجة 2-0»، لم يعجبني تمامًا، لأنه أرسل بذلك رسالة للاعبيه إنه غير مهم أن يستقبل الفريق أهداف بشرط أن يسجل هدف واثنين وثلاثة".

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