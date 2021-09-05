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ننشر أسعار استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 06:45 ص
أرشيفية
أرشيفية
منى صموئيل
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أسعار استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا من المسافرين، والموثقة المربوطة بمجمع الإصدارات الذكية والمؤمنة، وتحمل رمز الاستجابة السريع (QR Code)، يمكنهم الحصول عليها مقابل سداد قيمة المصاريف الإدارية التي حددتها وزارة الصحة والسكان كالتالي:

- 250 جنيهًا مصاريف إدارية لاستخراج الشهادات للراغبين في السفر إلى الخارج.

- 100 جنيه مصاريف إدارية للمواطنين الراغبين في الحصول على شهادات محلية لتقديمها بمختلف الجهات التي تطلبها داخل مصر.

- 10 دولارات مصاريف إدارية لغير المصريين المقيمين على أرض مصر.

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