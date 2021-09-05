رابح صقر يبكي أمام الجمهور ويعلق: ما دريت وش صار فيني



تداول محبي النجم السعودي رابح صقر، مقطع فيديو له من داخل إحدى حفلاته السابقة، والذي ظهر خلاله وهو لا يستطيع التحمل ولم يستكمل الأغنية بعدما دخل في نوبة بكاء شديدة.



رابح حينها كان قد علق على الأمر عبر حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، وقال: هذه الأغنية بالذات عزفتها وماقدرت أغنيها ومادريت وش صار فيني.



وأعاد رابح نشر التغريدة مع الفيديو القديم، وعلق مادريت وش صار فيني، وتفاعل معه الجمهور بشكل لافت.