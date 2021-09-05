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المستندات المطلوبة للإعفاء من المصروفات المدرسية والفئات المشمولة

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 03:53 ص
الإعفاء من المصروفات المدرسية
الإعفاء من المصروفات المدرسية
الإعفاء من المصروفات المدرسية ، مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، تنتاب الطلبة وأولياء أمورهم وخاصة الفئات المتوسطة والأقل دخلاً، بشأن المصروفات المدرسية.

الإعفاء من المصروفات المدرسية

ويبحث الكثيرون عن طرق الإعفاء من المصروفات المدرسية نظرا لعدم قدرة بعض أولياء الأمور من تلبية متطلبات أبنائهم، ما يعوقهم عن تأدية رسالتهم في التعلم لرفعة المجتمع.

الإعفاء من المصروفات المدرسية والمستندات

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الأوراق المطلوبة لحالات الإعفاء من المصروفات المدرسية للعام الدراسي الجديد.

وترصد بوابة الفجر لأبنائها الطلاب حالات الإعفاء من المصروفات المدرسية والمستندات المطلوبة في السطور التالية:

المستندات المطلوبة من أجل الإعفاء من المصروفات المدرسية لـ"الأيتام"

صورة شهادة وفاة الوالد.

صورة من الرقم القومي للأم.

صورة من بطاقة الوصاية على الطالب.

الأوراق المطلوبة من أجل الإعفاء من المصروفات المدرسية لأبناء مستفيدي تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي

خطاب من الشؤون الاجتماعية التابع لها.

صورة من بطاقة الأب أو المستفيد بالمعاش.

صورة من فيزا القبض.

المستندات المطلوبة من أجل الإعفاء من المصروفات المدرسية لأبناء العاملين بالتربية والتعليم

خطاب يثبت العمل في وزارة التربية والتعليم.

صورة من الرقم القومي للأب التابع للوزارة.

صورة من شهادة ميلاد الطالب أو الطالبة.

المستندات المطلوبة من أجل الإعفاء من المصروفات المدرسية لأبناء المطلقات والمعيلات

صورة من قسيمة الطلاق.

صورة من الرقم القومي للأم المعيلة.

صور من أية أوراق تثبت إعالة الأم للطالب أو الطالبة.




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