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ميدو يوضح حقيقة تعاقد بيراميدز مع باتشيكو

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 04:07 ص
ميدو
ميدو
أمل الحلفاوي


أوضح الإعلامي أحمد حسام ميدو، حقيقة ما تم تداوله بشأن تعاقد بيراميدز مع جايمي باتشيكو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، لخلافة تاكيس جونياس.

وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "هناك نية كبيرة داخل نادي بيراميدز باستمرار تاكيس جونياس في الموسم الجديد، خاصة في حال تأهله لنهائي الكأس".

وتابع، " ماتم تداوله حول تعاقد بيراميدز مع باتشيكو غير صحيح،  والنية داخل بيراميدز هي استمرار تاكيس".

فيما أوضح أيضًا، "مباراة الأهلي وبيراميدز، إن حدثت في نصف نهائي الكأس ستكون، واحدة من أجمل وأقوى مباريات الكرة المصرية في السنوات الأخيرة، لأن هذه البطولة مهمة جدًا لموسيماني، وكذلك الأمر لتاكيس جونياس، الذي سيستمر مع بيراميدز بشكل نهائي في حال تأهله لنهائي الكأس".

الكلمات المفتاحية

ميدو مصر بيراميدز باتشيكو

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