موعد مباراة ريال مدريد القادمة في الجولة الرابعة بالدوري الإسباني

يستقبل ريال مدريد بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي نظيره سيلتا فيجو يوم الأحد الموافق الثاني عشر من شهر سبتمبر الجاري ضمن منافسات الاسبوع الرابع من الدوري الإسباني.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة بحلول الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "سانتياغو برنابيو" معقل النادي الملكي.





ويمتلك الميرينجي 7 نقاط بعد مرور ثلاث جولات من عمر البطولة حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في واحدة أمام ليفانتي بثلاثة أهداف لمثلهما خلال الجولة الثانية من الدوري.





على جانب آخر يدخل سيلتا فيجو اللقاء بنقطة واحدة من ثلاث جولات، حيث تلقى الخسارة في جولتين وتعادل في واحدة أمام أوساسونا بدون أهداف في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "آل سادار".





ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري للدوري الإسباني بشكل حصري في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.



