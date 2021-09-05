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أسعار الكتب المدرسية للصفوف الأولى "رياض الأطفال والابتدائي"

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 04:19 ص
أسعار الكتب
أسعار الكتب
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، عن أسعار بيع الكتب المطورة للصفوف الأولى للعام الدراسي الجديد 2021/2022، في كتابها الدوري الذي حمل رقم 20 لسنة 2021.

ونرصد عبر بوابة الفجر الإلكترونية لأبنائنا الطلاب أسعار الكتب المطورة للصفوف الدراسية الأولى في السطور التالية:

كتب الصف الأول "رياض أطفال"

بلغ سعر كتب الصف الأول رياض أطفال بمدارس اللغات والقومية واليابانية الخاصة 402.5 جنيه، و230 للمدارس الخاصة ولغات فرنسي، وللمدارس القمية والخاصة عربي، وللمدارس الدولية.

طلاب الصف الثاني رياض أطفال

بلغت أسعار الكتب لطلاب مدارس الرسمية للغات والقومية واليابانية والخاصة لغات إنجليزي 402.5 ولطلاب مدارس اللغات والخاصة لغات فرنسي وقومية وخاصة عربي والمدارس الدولية 230 جنيها.

كتب الصف الأول الابتدائي

ووصل سعر الكتب للصف الأول الابتدائي لطلاب مدارس الرسمية للغات والقومية واليابانية والخاصة لغات إنجليزي، مدارس اللغات والخاصة لغات فرنسي، للمدارس القومية والخاصة عربي 227 جنيها، و345 للمدارس الدولية.

أسعار كتب الصف الثاني الابتدائي

وسجلت قيمة كتب المدارس الرسمية للغات والقومية واليابانية والخاصة لغات إنجليزي،517.5 جنيه، و 345 جنيهًا لكل من طلاب المدارس لطلاب مدارس اللغات والخاصة لغات فرنسي، والمدارس القومية والخاصة عربي، والدولية.

أسعار كتب الصف الثالث الابتدائي

كما بلغت أسعار الكتب للمدارس الرسمية للغات والقومية واليابانية والخاصة لغات إنجليزي 517.5 جنيه و345 جنيهًا لكل من طلاب المدارس اللغات والخاصة لغات فرنسي، والمدارس القومية والخاصة عربي والدولية.

أسعار كتب الصف الرابع الابتدائي

وفيما يتعلق بسعر كتب الصف الرابع الابتدائي، فبلغت 747.5 للمدارس الرسمية للغات والقومية واليابانية والخاصة لغات إنجليزي، و575 جنيهًا لطلاب مدارس اللغات والخاصة لغات فرنسي، وللمدارس القومية والخاصة عربي، ومدارس اللغات.


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