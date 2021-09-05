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مصر تدين بـ"أشد العبارات" هجوم الحوثيين على السعودية

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 04:27 ص
علم السعودية
علم السعودية
أصدرت مصر، بيانًا أعربت فيه عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات التي استهدفت المنطقتين الشرقية والجنوبية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة باستخدام عدد من الصواريخ الباليستية، فضلًا عن الطائرات المفخخة التي أطلقتها ميليشيا الحوثي اليوم، والتي تمكنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها بنجاح.

وأكدت مصر على وقوفها بجانب السعودية في مواجهة هذه الأعمال العدائية الخسيسة، وعلى الارتباط الوثيق بين الأمن القومي بالبلدين الشقيقين؛ كما تُعرب مصر عن مساندتها لما تتخذه المملكة من تدابير لصون أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها إزاء هذه الهجمات الإرهابية التي تمثل تهديدًا جسيمًا للأمن والاستقرار في المنطقة.

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مصر طائرات مفخخه بوابة الفجر الفجر االسعودية

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