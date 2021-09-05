مصر تدين بـ"أشد العبارات" هجوم الحوثيين على السعودية

أصدرت مصر، بيانًا أعربت فيه عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات التي استهدفت المنطقتين الشرقية والجنوبية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة باستخدام عدد من الصواريخ الباليستية، فضلًا عن الطائرات المفخخة التي أطلقتها ميليشيا الحوثي اليوم، والتي تمكنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها بنجاح.



