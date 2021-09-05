موعد مباراة تشيلسي القادمة في الجولة الرابعة بالدوري الإنجليزي

يستقبل فريق الكرة الأول بنادي تشيلسى نظيره أستون فيلا يوم السبت الموافق الحادي عشر من سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.





ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز.





ويدخل تشيلسي اللقاء برصيد 7 نقاط حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في واحدة أخرى أمام ليفربول في الجولة الثالثة من "البريميرلج" والتي أقيمت على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز.





على الجانب الآخر يمتلك الفيولا أربع نقاط جمعها من ثلاث جولات، حقق الفوز في واحدة وتعادل في الأخرى بينما تلقى الهزيمة في مباراته الافتتاحية أمام واتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.





ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري للدوري الانجليزي الممتاز في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.



