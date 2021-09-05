نجم الزمالك السابق يطلق تصريحا مثيرا بحق فاروق جعفر

أطلق تامر عبد الحميد نجم نادي الزمالك السابق أن فاروق جعفر فشل بشكل واضح في عمله بالتدريب.





ويرى تامر عبد الحميد، أن فاروق جعفر ليس لديه إنجازات يمكن ذكرها بشكل واضح في التدريب.





وقال تامر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "إذا كان فاروق جعفر مستشار فني للزمالك، ما سبب تدخله في الصفقات واختيارات اللاعبين؟".





وأكمل: "ما هي إنجازات فاروق جعفر في التدريب؟ .. لا شيء، فشل بدرجة امتياز في معظم الفرق التي قادها طوال السنوات الماضية".



