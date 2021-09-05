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نجم الزمالك السابق: منتخب مصر لا يقف على محمد صلاح

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 05:01 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
أحمد عصام

أكد وائل القباني نجم نادي الزمالك السابق، أن المنتخب الوطني يجب ألا يقف على غياب أي من اللاعبين، مشيراً إلى أن غياب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي خلال مباراة أنجولا الماضية ليس مبرراً لتراجع الآداء بهذا الشكل.

وقال القباني في تصريحات تلفزيونية: "المنتخب الوطني لم يظهر بالمستوى المطلوب أمام أنجولا ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، وأرفض نغمة الإجهاد، فهي ليست مبرراً لتراجع الآداء ، نظراً لتواضع مستوى المنتخب الأنجولي".

وتابع القباني: "أتوقع إجراء العديد من التعديلات على تشكيل المنتخب الوطني غداً أمام الجابون، فأتوقع مشاركة محمد عبد الشافي بدلاً من أحمد فتوح، وحمدي فتحي بدلاً من أحد ثنائي الوسط ، عمرو السولية و طارق حامد".

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