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تعرف على ترتيب مصر في مجموعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال قطر 2022

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 05:30 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
محمد الدمتناوي
يواجه منتخب مصر الأول نظيره منتخب الجابون، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأقيمت قرعة تصفيات كأس العالم 2022 قطر لمنتخبات إفريقيا، تحت تنظيم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة العاصمة.

ويلعب في المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 قطر 40 منتخبًا مقسمة على 10 مجموعات، قبل الدخول في المرحلة الثالثة والأخيرة المكونة من 10 منتخبات صاعدة من المجموعات تتنافس في 5 مباريات بنظام الذهاب والإياب لتحديد المتأهلين إلى مونديال قطر.

ووقع منتخب مصر في المجموعة السادسة رفقة الجابون وليبيا وأنجولا في تصفيات كأس العالم 2022 لمنتخبات إفريقيا.

وحقق منتخب مصر الفوز على نظيره الأنجولي، بهدف نظيف، في الجولة الأولى من عمر التصفيات.

وانتهت مباراة ليبيا والجابون التي أقيمت في نفس التوقيت بملعب بني غازي، بفوز ليبيا بهدفين مقابل هدف.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022:

1- ليببا - 3 نقاط.
2- مصر - 3 نقاط.
3- الجابون - بدون نقاط.
4- أنجولا - بدون نقاط.

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