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موعد مباراة برشلونة القادمة في الجولة الرابعة بالدوري الإسباني

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 05:30 ص
برشلونة
برشلونة
محمد نادر
تعود منافسات الدوري الإسباني في الحادي عشر من شهر سبتمبر الجاري بعد فترة التوقف الدولي، نتيجة لمشاركة المنتخبات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ومن المقرر يواجه برشلونة نظيره غرناطة يوم الإثنين الموافق 22 من شهر سبتمبر الجارى، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب"كامب نو" معقل النادي الكتالوني.

جدير بالذكر أن قرعة دوري أبطال أوروبا أسفرت عن وقوع البارسا في المجموعة الخامسة والتي تضم كل من بايرن ميونيخ الألمانى - بنفيكا البرتغالي - دينامو كييف الأوكراني.

ويواجه النادي الكتالوني نظيره بايرن ميونيخ الألمانى يوم الثلاثاء الموافق الرابع عشر من شهر سبتمبر الجاري في إطار الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بحلول الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "كامب نو" معقل النادي الكتالوني.

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