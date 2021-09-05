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أبو مسلم : صلاح يمثل نصف قوة المنتخب الوطني.. وجيل كوبر أفضل من الجيل الحالي

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 06:01 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
أحمد عصام
أشاد أحمد أبو مسلم نجم النادي الأهلي السابق، والمدرب العام لفريق بتروچيت، بعودة محمد صلاح نجم ليفربول إلى صفوف المنتخب الوطني استعداداً لمباراة الجابون ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022. 

وقال أبو مسلم في تصريحات لبرنامج '' البريمو": "محمد صلاح يمثل 50 % من قوة المنتخب الوطني ، وغيابه بالطبع يؤثر على الفراعنة، كما أن تواجده أمام الجابون مساء اليوم سيعطي ثقة كبيرة لبقية اللاعبين".

وتابع مسلم: "جيل المنتخب الوطني تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر ، أفضل من هذا الجيل ، فقد جمع بين الشباب و الخبرات ، مثل أحمد فتحي و عصام الحضري و غيرهم ، بالإضافة إلى تواجد محمد صلاح و النني و المحمدي وغيرهم ، حيث نجح جيل كوبر في بلوغ نهائي كأس الأمم الإفريقية  2017 ، بالإضافة إلى الوصول إلى كأس العالم 2018 بروسيا".

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