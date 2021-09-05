تعرف على ترتيب وهدافي الدوري الإسباني قبل منافسات الجولة القادمة

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تعرف على ترتيب وهدافي الدوري الإسباني قبل منافسات الجولة القادمة
الأحد 05/سبتمبر/2021 - 06:01 ص
غدير أحمد
يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب وهدافي الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، قبل مواجهات الجولة الرابعة.
وشهدت الجولة الثالثة فوز برشلونة على خيتافي بهدفين مقابل هدف يوم الأحد الماضي، بينما فاز ريال مدريد على خصمه ريال بيتيس بهدف دون رد مساء السبت.
وتعادل إشبيلية مع إلتشي بهدف لهدف في الجولة نفسها، وفاز فالنسيا بثلاثية نظيفة على ألافيس، وتخطى أتلتيك بلباو خصمه سيلتا فيجو بهدف دون رد.
وإليكم جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز كالآتي:-
1- ريال مدريد، 7 نقاط.
-2 إشبيلية، 7 نقاط.
3- فالنسيا، 7 نقاط.
4- برشلونة، 7 نقاط.
5- أتلتيكو مدريد، 7 نقاط.
6- مايوركا، 7 نقاط.
7- ريال سوسيداد، 6 نقاط.
8- أوساسونا، 5 نقاط.
9- أتلتيك بلباو، 5 نقاط.
10- رايو فايكانو، 3 نقاط.
11- فياريال، 3 نقاط.
12- قادش، نقطتان.
13- ليفانتي، نقطتان.
14- ريال بيتيس، نقطتان.
15- إلتشي، نقطتان.
16- إسبانيول، نقطتان.
17- غرناطة، نقطتان.
18- سيلتا فيجو، نقطة.
19- خيتافي، بلا نقاط.
20- ألافيس، بلا نقاط.
وعلى الجانب الآخر، تمكن الهولندي ممفيس ديباي لاعب فريق برشلونة من رفع رصيده التهديفي في الموسم الحالي في بطولة الليجا بعدما سجل هدفًا في الجولة الثالثة ضد خيتافي.
وإليكم جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز كالآتي:-
1- أنخيل كوريا، أتلتيكو مدريد، 3 أهداف.
2- إريك لاميلا، إشبيلية، 3 أهداف.
3- كارلوس سولار، فالنسيا، 3 أهداف.
4- فينيسيوس جونيور، ريال مدريد، 3 أهداف.
5- كريم بنزيما، ريال مدريد، هدفان.
6- مارتن برايثوايت، برشلونة، هدفان.
7- ممفيس ديباي، برشلونة، هدفان.
8- يوسف النصيري، إشبيلية، هدفان.
9- سيرجي روبيرتو، برشلونة، هدفان.