تعرف على ترتيب وهدافي الدوري الإسباني قبل منافسات الجولة القادمة

يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب وهدافي الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، قبل مواجهات الجولة الرابعة.





وشهدت الجولة الثالثة فوز برشلونة على خيتافي بهدفين مقابل هدف يوم الأحد الماضي، بينما فاز ريال مدريد على خصمه ريال بيتيس بهدف دون رد مساء السبت.





وتعادل إشبيلية مع إلتشي بهدف لهدف في الجولة نفسها، وفاز فالنسيا بثلاثية نظيفة على ألافيس، وتخطى أتلتيك بلباو خصمه سيلتا فيجو بهدف دون رد.





وإليكم جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز كالآتي:-





1- ريال مدريد، 7 نقاط.

-2 إشبيلية، 7 نقاط.

3- فالنسيا، 7 نقاط.

4- برشلونة، 7 نقاط.

5- أتلتيكو مدريد، 7 نقاط.

6- مايوركا، 7 نقاط.

7- ريال سوسيداد، 6 نقاط.

8- أوساسونا، 5 نقاط.

9- أتلتيك بلباو، 5 نقاط.

10- رايو فايكانو، 3 نقاط.

11- فياريال، 3 نقاط.

12- قادش، نقطتان.

13- ليفانتي، نقطتان.

14- ريال بيتيس، نقطتان.

15- إلتشي، نقطتان.

16- إسبانيول، نقطتان.

17- غرناطة، نقطتان.

18- سيلتا فيجو، نقطة.

19- خيتافي، بلا نقاط.

20- ألافيس، بلا نقاط.





وعلى الجانب الآخر، تمكن الهولندي ممفيس ديباي لاعب فريق برشلونة من رفع رصيده التهديفي في الموسم الحالي في بطولة الليجا بعدما سجل هدفًا في الجولة الثالثة ضد خيتافي.





وإليكم جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز كالآتي:-





1- أنخيل كوريا، أتلتيكو مدريد، 3 أهداف.

2- إريك لاميلا، إشبيلية، 3 أهداف.

3- كارلوس سولار، فالنسيا، 3 أهداف.

4- فينيسيوس جونيور، ريال مدريد، 3 أهداف.

5- كريم بنزيما، ريال مدريد، هدفان.

6- مارتن برايثوايت، برشلونة، هدفان.

7- ممفيس ديباي، برشلونة، هدفان.

8- يوسف النصيري، إشبيلية، هدفان.

9- سيرجي روبيرتو، برشلونة، هدفان.



