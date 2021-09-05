ميدو يكشف السبب وراء رحيل علي ماهر عن المصري





كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن السبب وراء رحيل علي ماهر، عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، مؤخرًا.





وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "علي ماهر شعر أن إدارة المصري لم تقف في صفه في مشكلة أوستن أموتو، ولذلك تقدم باستقالته".





واستكمل، "السبب الحقيقي وراء رحيل علي ماهر، عن تدريب النادي المصري، هو شعوره بعدم وجود أي تدعيم حقيقي للفريق مثل باقي المنافسين، مما يصعب من فرص الفريق في المنافسة على المربع الذهبي في الموسم المقبل".





جدير بالذكر أن علي ماهر، كان تقدم باستقالته من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي.



