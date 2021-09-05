Advertisements

ترتيب وهدافي الدوري الإنجليزي قبل منافسات الجولة القادمة

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 06:31 ص
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
غدير أحمد
يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب وهدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قبل مواجهات الجولة الرابعة من عمر البطولة.

وشهدت الجولة الثالثة فرز توتنهام الثالث على التوالي على ضيفه واتفورد بهدف وحيد، ويغرد على عرش صدارة الدوري بمفرده بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

وإليكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:-

1- توتنهام هوتسبير، 9 نقاط
2- وست هام يونايتد، 7 نقاط.
3- مانشستر يونايتد، 7 نقاط.
4- تشيلسي، 7 نقاط.
5- ليفربول، 7 نقاط.
6- إيفرتون، 4 نقاط.
7- مانشستر سيتي، 6 نقاط.
8- برايتون، 6 نقاط.
9- ليستر سيتي، 6 نقاط.
10- برينتفورد، 5 نقاط.
11- أستون فيلا، 4 نقاط.
12- واتفورد، 3 نقاط.
13- ساوثهامبتون، نقطتان.
14- كريستال بالاس، نقطتان.
15- ليدز يونايتد، نقطتان.
16- بيرنلي، نقطة واحد.
17- نيوكاسل يونايتد، نقطة واحدة.
18- ولفرهامبتون، من دون نقاط.
19- نورويتش سيتي، بلا نقاط.
20- آرسنال، من دون نقاط.

وعلى الجانب الآخر، تصدر ميخائيل أنطونيو لاعب فريق وست هام جدول ترتيب هدافي الموسم الحالي، بعدما سجل هدفًا في الجولة الثالثة ضد كريستال بالاس.

وإليكم ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:-

ميخائيل أنطونيو، وست هام، 4 أهداف.
دومينيك كالفيرت لوين، إيفرتون، 3 أهداف.
برونو فرنانديز، مانشستر يونايتد، 3 أهداف.
ماسون جرينوود، مانشستر يونايتد، 3 أهداف.
سعيد بن رحمة، وست هام، هدفان.
محمد صلاح، ليفربول، هدفان.
بابلو فورنالس، وست هام، هدفان.
داني إنجز، أستون فيلا، هدفان.
فيران توريس، مانشستر سيتي، هدفان.
جيمي فاردي، ليستر سيتي، هدفان.
كونور غالاغير، كريستال بالاس، هدفان

أخبار تهمك

عاجل.. نقيب العلاج الطبيعي يكشف حالة الفنانة "ساندي" بعد أزمة "الطقطقة" (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. شيكابالا يبكي على الهواء مع عمرو أديب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إنفراجة جديدة في أزمة إيقاف شيكابالا

منذ حوالي 19 ساعة

شيكابالا يُهدد بشكوى "مجاهد" للفيفا بعد إيقافه 8 أشهر

منذ حوالي 8 ساعات

وفاة نجم برنامج سوبر ستار محمد لافي

منذ حوالي 15 ساعة

شيكابالا يفجر مفاجآت في كواليس أزمته مع رئيس اتحاد الكرة

منذ حوالي 9 ساعات

شيكابالا يُهاجم محمود كهربا ويطالب بإيقاف سيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - عبد الله السعيد يتخذ قرارًا من العيار الثقيل

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يحسم صفقتين جديدتين لتدعيم صفوفه

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تصريح جديد من السيسي عن السد الإثيوبي

منذ حوالي 18 ساعة

نقابة "العلاج الطبيعي" تكشف مفاجأة عن سبب القبض على "سمكري البني آدمين"

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة كبرى.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

صفقتان من العيار الثقيل على رادار الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الأهلي يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي ينقلب على الدينامو ويهدده بالتجميد

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يدرس شطب إبراهيم عيسى

منذ حوالي 11 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:58 م

شيكابالا يُهاجم محمود كهربا ويطالب بإيقاف سيد عبد الحفيظ

عاجل.. نقيب العلاج الطبيعي يكشف حالة الفنانة "ساندي" بعد أزمة "الطقطقة" (فيديو)

01:35 ص

عاجل.. شيكابالا يبكي على الهواء مع عمرو أديب

12:37 ص

شيكابالا يفجر مفاجآت في كواليس أزمته مع رئيس اتحاد الكرة

11:24 م

وفاة نجم برنامج سوبر ستار محمد لافي

05:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements