ترتيب وهدافي الدوري الإنجليزي قبل منافسات الجولة القادمة

يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب وهدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قبل مواجهات الجولة الرابعة من عمر البطولة.





وشهدت الجولة الثالثة فرز توتنهام الثالث على التوالي على ضيفه واتفورد بهدف وحيد، ويغرد على عرش صدارة الدوري بمفرده بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.





وإليكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:-





1- توتنهام هوتسبير، 9 نقاط

2- وست هام يونايتد، 7 نقاط.

3- مانشستر يونايتد، 7 نقاط.

4- تشيلسي، 7 نقاط.

5- ليفربول، 7 نقاط.

6- إيفرتون، 4 نقاط.

7- مانشستر سيتي، 6 نقاط.

8- برايتون، 6 نقاط.

9- ليستر سيتي، 6 نقاط.

10- برينتفورد، 5 نقاط.

11- أستون فيلا، 4 نقاط.

12- واتفورد، 3 نقاط.

13- ساوثهامبتون، نقطتان.

14- كريستال بالاس، نقطتان.

15- ليدز يونايتد، نقطتان.

16- بيرنلي، نقطة واحد.

17- نيوكاسل يونايتد، نقطة واحدة.

18- ولفرهامبتون، من دون نقاط.

19- نورويتش سيتي، بلا نقاط.

20- آرسنال، من دون نقاط.





وعلى الجانب الآخر، تصدر ميخائيل أنطونيو لاعب فريق وست هام جدول ترتيب هدافي الموسم الحالي، بعدما سجل هدفًا في الجولة الثالثة ضد كريستال بالاس.





وإليكم ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:-





ميخائيل أنطونيو، وست هام، 4 أهداف.

دومينيك كالفيرت لوين، إيفرتون، 3 أهداف.

برونو فرنانديز، مانشستر يونايتد، 3 أهداف.

ماسون جرينوود، مانشستر يونايتد، 3 أهداف.

سعيد بن رحمة، وست هام، هدفان.

محمد صلاح، ليفربول، هدفان.

بابلو فورنالس، وست هام، هدفان.

داني إنجز، أستون فيلا، هدفان.

فيران توريس، مانشستر سيتي، هدفان.

جيمي فاردي، ليستر سيتي، هدفان.

كونور غالاغير، كريستال بالاس، هدفان



