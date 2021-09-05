ترتيب وهدافي الدوري الإنجليزي قبل منافسات الجولة القادمة

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ترتيب وهدافي الدوري الإنجليزي قبل منافسات الجولة القادمة
الأحد 05/سبتمبر/2021 - 06:31 ص
غدير أحمد
يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب وهدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قبل مواجهات الجولة الرابعة من عمر البطولة.
وشهدت الجولة الثالثة فرز توتنهام الثالث على التوالي على ضيفه واتفورد بهدف وحيد، ويغرد على عرش صدارة الدوري بمفرده بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.
وإليكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:-
1- توتنهام هوتسبير، 9 نقاط
2- وست هام يونايتد، 7 نقاط.
3- مانشستر يونايتد، 7 نقاط.
4- تشيلسي، 7 نقاط.
5- ليفربول، 7 نقاط.
6- إيفرتون، 4 نقاط.
7- مانشستر سيتي، 6 نقاط.
8- برايتون، 6 نقاط.
9- ليستر سيتي، 6 نقاط.
10- برينتفورد، 5 نقاط.
11- أستون فيلا، 4 نقاط.
12- واتفورد، 3 نقاط.
13- ساوثهامبتون، نقطتان.
14- كريستال بالاس، نقطتان.
15- ليدز يونايتد، نقطتان.
16- بيرنلي، نقطة واحد.
17- نيوكاسل يونايتد، نقطة واحدة.
18- ولفرهامبتون، من دون نقاط.
19- نورويتش سيتي، بلا نقاط.
20- آرسنال، من دون نقاط.
وعلى الجانب الآخر، تصدر ميخائيل أنطونيو لاعب فريق وست هام جدول ترتيب هدافي الموسم الحالي، بعدما سجل هدفًا في الجولة الثالثة ضد كريستال بالاس.
وإليكم ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:-
ميخائيل أنطونيو، وست هام، 4 أهداف.
دومينيك كالفيرت لوين، إيفرتون، 3 أهداف.
برونو فرنانديز، مانشستر يونايتد، 3 أهداف.
ماسون جرينوود، مانشستر يونايتد، 3 أهداف.
سعيد بن رحمة، وست هام، هدفان.
محمد صلاح، ليفربول، هدفان.
بابلو فورنالس، وست هام، هدفان.
داني إنجز، أستون فيلا، هدفان.
فيران توريس، مانشستر سيتي، هدفان.
جيمي فاردي، ليستر سيتي، هدفان.
كونور غالاغير، كريستال بالاس، هدفان