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القناة الناقلة لمباراة مصر والجابون اليوم الأحد في تصفيات كأس العالم 2022

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 07:03 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
محمد الدمتناوي
يلاقي منتخب مصر الأول نظيره منتخب الجابون، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأقيمت قرعة تصفيات كأس العالم 2022 قطر لمنتخبات إفريقيا، تحت تنظيم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة العاصمة.

ويلعب في المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 قطر 40 منتخبًا مقسمة على 10 مجموعات، قبل الدخول في المرحلة الثالثة والأخيرة المكونة من 10 منتخبات صاعدة من المجموعات تتنافس في 5 مباريات بنظام الذهاب والإياب لتحديد المتأهلين إلى مونديال قطر.

ووقع منتخب مصر في المجموعة السادسة رفقة الجابون وليبيا وأنجولا في تصفيات كأس العالم 2022 لمنتخبات إفريقيا.

وحقق منتخب مصر الفوز على نظيره الأنجولي، بهدف نظيف، في الجولة الأولى من عمر التصفيات.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر أمام نظيره الجابون، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم قطر 2022.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة منتخب مصر أمام نظيره الجابون عبر قناة أون تايم سبورتس، حيث أكدت عبر موقعها الرسمي إنها ستذيع مباريات منتخب مصر بالكامل في التصفيات سواء تلك التي تقام داخل مصر أو خارجها.

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