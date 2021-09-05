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معلق مباراة مصر والجابون اليوم الأحد في تصفيات كأس العالم 2022

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 07:30 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
يستعد منتخب مصر الأول تحت قيادة حسام البدري المدير الفني للفراعنة لمواجهة نظيره منتخب الجابون ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وتقام مباراة منتخب مصر ضد الجابون فى تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس اليوم الأحد.

وسيقوم المعلق محمد الكواليني بالتعليق على القناة الصوتية الأولي بينما أيمن الكاشف على القناة الصوتية الثانية عبر قناة أون تايم سبورتس.

تشكيل منتخب مصر المتوقع:-

لحراسة المرمي محمد الشناوي -أحمد حجازي - محمودحمدي "الونش"- عمر جابر -أحمد ابوالفتوح- طارق حامد- عمرو السولية- محمد مجدي "افشه" - محمد صلاح- حسين الشحات "- محمد شريف

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