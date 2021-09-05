بمشاركة رونالدو.. موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة فى الدوري الإنجليزي

يواجه نادي مانشستر يونايتد نظيره نيوكاسل يونايتد يوم السبت ١١ سبتمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم السبت فى تمام الساعة الرابعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب اولد ترافورد بمدينة مانشستر.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.





ومن المقرر ان تقام هذه هي المباراة الأولي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الفريق بعد انضمامه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



