Advertisements

بمشاركة رونالدو.. موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة فى الدوري الإنجليزي

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 08:00 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
يواجه نادي مانشستر يونايتد نظيره نيوكاسل يونايتد يوم السبت ١١ سبتمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم السبت فى تمام الساعة الرابعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب اولد ترافورد بمدينة مانشستر.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

ومن المقرر ان تقام هذه هي المباراة الأولي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الفريق بعد انضمامه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أخبار تهمك

شيكابالا يفجر مفاجآت في كواليس أزمته مع رئيس اتحاد الكرة

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يحسم صفقتين جديدتين لتدعيم صفوفه

منذ حوالي 22 ساعة

نقابة "العلاج الطبيعي" تكشف مفاجأة عن سبب القبض على "سمكري البني آدمين"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - محمود الخطيب يتخذ قرارًا ناريًا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. شيكابالا يبكي على الهواء مع عمرو أديب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - عبد الله السعيد يتخذ قرارًا من العيار الثقيل

منذ حوالي 12 ساعة

صفقتان من العيار الثقيل على رادار الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

شيكابالا يُهدد بشكوى "مجاهد" للفيفا بعد إيقافه 8 أشهر

منذ حوالي 10 ساعات

شيكابالا يُهاجم محمود كهربا ويطالب بإيقاف سيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 9 ساعات

وفاة نجم برنامج سوبر ستار محمد لافي

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي ينقلب على الدينامو ويهدده بالتجميد

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تصريح جديد من السيسي عن السد الإثيوبي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. إنفراجة جديدة في أزمة إيقاف شيكابالا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - الأهلي يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. نقيب العلاج الطبيعي يكشف حالة الفنانة "ساندي" بعد أزمة "الطقطقة" (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة كبرى.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:58 م

شيكابالا يُهاجم محمود كهربا ويطالب بإيقاف سيد عبد الحفيظ

عاجل.. نقيب العلاج الطبيعي يكشف حالة الفنانة "ساندي" بعد أزمة "الطقطقة" (فيديو)

01:35 ص

عاجل.. شيكابالا يبكي على الهواء مع عمرو أديب

12:37 ص

شيكابالا يفجر مفاجآت في كواليس أزمته مع رئيس اتحاد الكرة

11:24 م

وفاة نجم برنامج سوبر ستار محمد لافي

05:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements