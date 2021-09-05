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بعد نجاحه في "الطاووس".. يوسف الأسدي يكشف لـ"الفجر الفني" عن أعماله الجديدة

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 07:39 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
أعرب الفنان يوسف الأسدي عن سعادته الشديدة بالمشاركة فى السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "الطاووس"، مع الفنان جمال سليمان، مشيراً إلى أنه له مقام كبير، وإنه تعلم منه الكثير.

وقال الأسدي لـ"الفجر الفني"، إنه يتمنى تقديم الكثير من الشخصيات المتنوعة والمتميزة، مضيفاً إلى أنه انتهي من تصوير مسلسل الحرير المخملي وأيضاً مسلسل "وراء كل باب حكاية"، الذى من المقرر عرضه الأسبوع القادم.


يذكر أن مسلسل «الطاووس» بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، هبة عبدالغني، رانيا محمود ياسين، أحمد فؤاد سليم، هالة فاخر، خالد عليش، يوسف الأسدي، حليم، مها نصار، فرح الزاهد، دانا حمدان، عابد عناني، ووائل ترك والمسلسل سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة محمد ناير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

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