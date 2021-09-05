بالتايجر.. فيفي عبده تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة فيفي عبده، جمهورها ومتابعيها فيديو جديدا، لها عبر حسابها الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت فيفي عبده، بإطلالة جذابة أنيقة بالتايجر مستعرضا جمالها علي الشاطي، مما حازت على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.







وكانت قد تعرضت فيفي عبده، مؤخراً لوعكة صحية نتيجة حقنة طبية خاطئة ، نقلت على إثرها إلى المستشفى، وأعلنت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، عن شفائها التام، وعودتها للمنزل.