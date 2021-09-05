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سلوى عثمان تكشف لـ "الفجر الفني" تفاصيل شخصيتها في مسلسل "ورق التوت"

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 07:53 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر


كشفت الفنانة سلوى عثمان، عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل "ورق التوت" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.


وقالت في تصريحات خاصة لـ "الفجر الفني"، إنها تجسد في مسلسل "ورق التوت"، شخصية "إقبال"، وهى إمرأة مكافحة، وتتكون أسرتها من ابنة وولدين، لكل منهما فكر مختلف عن الآخر، تكشفها الأحداث.

يذكر أن مسلسل "ورق التوت" ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من بطولة شريف سلامة، ثراء جبيل، خالد أنور، أسماء جلال، ويوسف الأسدي، وسلوى عثمان، معتز هشام، مصطفى منصور، سمر علام، أحمد ثابت، محمد أشرف.

المسلسل من تأليف ورشة كتابة عبادة نجيب، وتضم: فادي سمير حنا، محمد فوزي عبد الرحيم، إسراء مقيدم، أماني أبو العينين، سمر طاهر، وإخراج حسام علي.

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