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بيراميدز يخطط لخطف صفقة من الأهلي

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 10:30 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن نادي بيراميدز دخل في مفاوضات مع كريم الدبيس، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، الذي يرغب في ضمه النادي الأهلي.

وكتب ياسين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "بيراميدز يزاحم نادى الأهلى وبقوة فى مفاوضات التعاقد مع كريم الدبيس، لاعب وادى دجلة".

وأشار إلى أن بيراميدز رفع المقابل المادي للصفقة إلى مليون دولار، من أجل التعاقد مع اللاعب.

وكانت تقارير صحفية أكدت أن الأهلي، أصبح قريبًا من ضم ثنائي وادي دجلة الشاب، كريم الدبيس وأحمد شريف.

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