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تشكيل البرازيل المتوقع ضد الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2022

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 10:31 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
يلاقي المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، نظيره منتخب الأرجنتين، ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وتقام المباراة التي سوف تجمع بين منتخبي البرازيل، والأرجنتين، مساء اليوم الأحد الموافق الخامس من شهر سبتمبر الجاري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

ومن المتوقع أن يدخل البرازيل اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : ويفرتون

الدفاع : ساندرو – ماركينيوس – ميليتاو – دانيلو

الوسط : فينيسيوس جونيور – كاسيميرو – جيرسون – لوكاس – باكيتا

الهجوم : نيمار – جابرييل جيسوس

ويحتل منتخب البرازيل المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد الأرجنتين في المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

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