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موعد مباراة البرازيل ضد الأرجنتين اليوم الأحد في تصفيات كأس العالم 2022

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 10:00 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
يواجه منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، نظيره منتخب الأرجنتين، ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ويستضيف المنتخب البرازيلي، نظيره منتخب الأرجنتين، مساء اليوم الأحد الموافق الخامس من شهر سبتمبر الجاري.

وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

ويحتل منتخب البرازيل المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد الأرجنتين في المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

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