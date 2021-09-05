بمشاركة رونالدو.. موعد مباراة مانشستر يونايتد في الجولة الرابعة بالدوري الإنجليزي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لخوض مواجهة نظيره نيوكاسل يونايتد، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج 2021- 2022.





موعد مباراة مانشستر يونايتد

ويلتقي مانشستر يونايتد مع نظيره نادي نيوكاسل يونايتد يوم السبت المقبل الموافق 11 من شهر سبتمبر 2021، والتي تعد أول مباراة بعد التوقف الدولي خلال الفترة الحالية.





وينطلق موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل في تمام الساعة 4 عصرًا بتوقيت القاهرة، وقد تشهد الظهور الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنضم حديثا إلي صفوف نادي مانشستر يونايتد.



