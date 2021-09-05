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الأهلي ينهي تجديد عقد السولية

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 12:03 م
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
يستعد أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي للإعلان عن تجديد عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأنهى مدير التعاقدات الاتفاق مع السولية على كافة البود الخاصة بتجديد عقد الأخير، حيث ينتهي عقد اللاعب مع المارد الأحمر بنهاية الموسم القادم.

ومن المنتظر أن يعلن أمير توفيق عن تجديد عقد السولية وتعديله وتمديده لموسمين إضافيين على أن ينتهي بنهاية موسم 2024.

ويحسم الأهلي عدد من الملفات خلال الساعات القادمة، في جلسة بين محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، وأمير توفيق مدير التعاقدات.

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