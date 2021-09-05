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عاجل.. السيسي يتفقد أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة بالجمهورية

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 09:58 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
يتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية وذلك في إطار احتفالية "أبواب الخير"، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بأن احتفالية أبواب الخير التي ينظمها صندوق تحيا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وتزامنا مع اليوم العالمي للعمل الخيري، تستهدف حوالي ٥ مليون مواطن في اطار تكثيف جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية التي تتخذها الدولة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وذلك بالتنسيق ما بين القطاع الحكومي وغير الحكومي ومنظمات المجتمع المدني.

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مليون أسرة مصر محافظات قافلة إنسانية السيسي

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