عاجل.. السيسي يتفقد أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة بالجمهورية

يتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية وذلك في إطار احتفالية "أبواب الخير"، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.



