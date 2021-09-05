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محمد نور يتعاون مع عزيز الشافعي في أغنية جديدة (تفاصيل)

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 10:04 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


يتعاون الفنان محمد نور مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي في أغنية جديدة تحمل عنوان "سداح مداح" ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، وتعتبر التعاون الثاني بينهما بعد نجاح أغنية "جاني في ملعبي". 

وفي سياق آخر، طرح محمد نور مؤخرًا أغنية "نجمة معدية" بمشاركة فريق واما، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع توما، وأشاد عدد كبير من نجوم الفن بها  منهم تامر حسني، أكرم حسني، منى زكي، زينة، هشام ماجد، أمير كرارة، هيثم شاكر، أحمد فهمي. 

وفي سياق آخر، شارك محمد نور مؤخرًا في حفل افتتاح بطولة العالم للناشئين لدراجات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ومن جانبه قال محمد نور أن اختياره للغناء في الحفل شرف وفخر كبير له، معبرًا عن سعادته الكبيرة باختياره للغناء فى هذا الحفل.

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