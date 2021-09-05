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رئيس الوزراء: كلما كان المجتمع أكثر فقرا كلما قلت الابتكارات

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 10:08 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إننا نجتمع اليوم في رحاب اليوم العالمي للعمل الخيري، مضيفا أن العمل الخيري هو الوجه الحقيقي للإنسانية.

وأشار "مدبولي"، خلال احتفالية أبواب الخير بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى أن العمل الخيري يساهم في القضاء على الفقر والذي يعد جوهر التحديات التي تواجه المجتمعات، وكلما كان المجتمع أكثر فقرا كلما قلت الابتكارات، وأثره كافي لتدمير مجتمعات بأكملها.

وأضاف أن الفقر يحرم الإنسان من حقوقه الأساسية ويهدد استقرار المجتمعات، لافتا إلى أن العمل الخيري تمتد جذوره في مصر إلى القرن الثامن عشر.

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